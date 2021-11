COP26. Boris Johnson. L’accordo sul clima suona la campana a morto per il carbone

Ma ha aggiunto che il Regno Unito non può costringere le nazioni ad agire. “In definitiva è una loro decisione da prendere e devono mantenerla”.

“Abbiamo chiesto alle nazioni di unirsi per il nostro pianeta a Cop26 e hanno risposto a quella chiamata. Voglio ringraziare i leader, i negoziatori e gli attivisti che hanno reso possibile questo patto e il popolo di Glasgow che li ha accolti a braccia aperte”, scrive su twitter ringrazindo il presidente della Cop29 Sharma, che “ha lavorato duramente per unire i paesi”.

“C’è ancora molto da fare nei prossimi anni. Ma l’accordo di oggi è un grande passo avanti e, cosa fondamentale, abbiamo il primo accordo internazionale in assoluto per ridurre gradualmente il carbone e una tabella di marcia per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Spero che guarderemo indietro alla Cop26 di Glasgow come all’inizio della fine del cambiamento climatico, e continuerò a lavorare instancabilmente verso questo obiettivo”.