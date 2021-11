Cop26. Guterres, (Onu). Stiamo scavando la nostra stessa tomba. il mondo agisca immediatamente

- Advertisement -

AgenPress – All’apertura del World Leader Summit alla COP26 di Glasgow, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha detto ai leader mondiali: “stiamo scavando la nostra stessa tomba” e che il mondo deve agire immediatamente in questa conferenza sul clima per evitarlo.

Mentre ha citato esempi crudi del pianeta in rapida evoluzione a causa della “nostra dipendenza dai combustibili fossili”, che ha detto sta spingendo l’umanità sull’orlo, ha anche evidenziato cosa si può realizzare per mantenere vivo l’obiettivo di 1,5 gradi Celsius.

Man mano che i paesi fanno progressi, Guterres ha affermato che il settore privato deve aggiungervisi.

“Istituirò un gruppo di esperti per proporre standard chiari per misurare e analizzare gli impegni zero netto da parte di attori non statali”, che andranno oltre i meccanismi già stabiliti nell’accordo di Parigi, ha affermato lunedì Guterres.

“Siamo di fronte a una scelta netta: o lo fermiamo o ci ferma”, ha detto. “È ora di dire ‘basta’. Basta brutalizzare la biodiversità. Basta ucciderci con il carbonio. Basta trattare la natura come un gabinetto. Basta bruciare, perforare e scavare più a fondo. Stiamo scavando le nostre tombe”, ha detto alla cerimonia di apertura. “Abbiamo bisogno della massima ambizione da tutti i paesi su tutti i fronti per rendere Glasgow un successo”.