COP26. Impegno globale per riduzione metano. Allevamenti intensivi uno dei principali responsabili

AgenPress – Gli Stati Uniti e l’UE hanno annunciato una partnership globale per ridurre le emissioni di gas serra metano entro il 2030.

Lo hanno annunciato martedì il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al vertice della COP26.

Il Global Methane Pledge mira a limitare le emissioni di metano del 30% rispetto ai livelli del 2020.

È uno dei gas serra più potenti ed è responsabile di un terzo dell’attuale riscaldamento causato dalle attività umane.

Più di 100 paesi hanno aderito all’iniziativa, proposta per la prima volta dagli Stati Uniti e dall’UE a settembre .

L’obiettivo principale degli sforzi per frenare il riscaldamento globale è l’anidride carbonica (CO2), che viene emessa a seguito di attività umane come la generazione di energia e il disboscamento delle foreste.

Ma c’è stata una crescente attenzione al metano come un modo per guadagnare tempo extra per affrontare il cambiamento climatico. Sebbene ci sia più CO2 nell’atmosfera e rimanga più a lungo, le singole molecole di metano hanno un effetto riscaldante più potente sull’atmosfera rispetto alle singole molecole di CO2.

Circa il 40% di CH4 proviene da fonti naturali come le zone umide, ma la quota maggiore ora proviene da una serie di attività umane, che vanno dall’agricoltura come la produzione di bestiame e riso alle discariche.

La produzione di metano, negli ultimi vent’anni è aumentata a livelli record, del 10%, e le principali fonti sono due: le produzioni industriali e le emissioni dei veicoli, e gli allevamenti intensivi.