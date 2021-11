Cop26. La Banca Mondiale pronta a spendere 25 mld di dollari all’anno per il clima fino al 2025

- Advertisement -

AgenPress – La Banca Mondiale si impegna a spendere 25 miliardi di dollari all’anno in finanza per il clima fino al 2025, attraverso il suo Climate Action Plan. Il piano comprende un programma sull’agricoltura e il settore alimentare. L’annuncio è stato dato alla Cop26 di Glasgow. Lo scorso primo dicembre, alla conferenza sul clima il premier Mario Draghi (ex direttore esecutivo della Banca Mondiale) aveva bacchettato l’istituto dicendo che “oggi fa molto poco sul clima”.

Ieri proprio in occasione della Giornata globale per la giustizia climatica decine di migliaia di persone, secondo gli organizzatori, hanno sfidato la pioggia nella città scozzese. Marce per il clima anche a Londra e in altre città della Gran Bretagna e dell’Irlanda. Manifestazioni di protesta si sono svolte anche in altri paesi: in Corea del Sud, Indonesia, Olanda, Francia e Belgio.

