Copernicus. Il buco dell’ozono ora è più grande dell’Antartide

AgenPress – I governi mondiali hanno concordato alla fine degli anni ’80 di proteggere lo strato di ozono terrestre eliminando gradualmente le sostanze che riducono lo strato di ozono emesse dalle attività umane, ai sensi del Protocollo di Montreal. L’eliminazione graduale di queste sostanze non solo ha aiutato a proteggere lo strato di ozono per le generazioni future, ma ha anche protetto la salute umana e gli ecosistemi limitando la radiazione ultravioletta dannosa dal raggiungere la Terra. Il 16 settembre, giornata internazionale per la conservazione dello strato di ozono , diamo uno sguardo più da vicino al buco dell’ozono di quest’anno.