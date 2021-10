Corea del Nord. Testato missile ipersonico, una delle armi più veloci e precise al mondo

- Advertisement -

Sebbene le specifiche esatte del missile ipersonico Hwasong-8 della Corea del Nord non siano ancora note, i missili con veicoli a planata ipersonica possono teoricamente volare a una velocità 20 volte superiore a quella del suono e possono essere molto manovrabili in volo, rendendoli quasi impossibili da abbattere, secondo gli esperti.

Se la Corea del Nord può produrre e schierare con successo un’arma ipersonica, gli analisti dicono che potrebbe persino cambiare l’equazione militare nella regione.

“Se è vero, significa che gli attuali sistemi di difesa missilistica sudcoreana e giapponese diventano quasi impotenti”, ha affermato Lionel Fatton, assistente professore alla Webster University in Svizzera e ricercatore presso l’Università Meiji in Giappone.

“Un missile ipersonico in grado di sconfiggere sistemi avanzati di difesa missilistica è un punto di svolta se ad esso viene accoppiata una testata nucleare”, ha affermato Drew Thompson, ex funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e ricercatore senior in visita presso la Lee Kuan Yew School of Public. Politica presso l’Università Nazionale di Singapore. Ma ha avvertito, “questo è un enorme se. Averlo e volerlo non sono la stessa cosa”.

Il test, effettuato dalla provincia di Jagang, nel nord del Paese, “ha confermato il controllo della navigazione e la stabilità del missile”, nonché “la manovrabilità del suo sistema di guida e le caratteristiche di planata della ‘testata ipersonica distaccata’”, ha spiegato la Kcna.

“I risultati dei test hanno dimostrato che tutte le specifiche tecniche soddisfano i requisiti di progettazione”, si legge ancora nella nota ufficiale di Pyongyang. Il lancio del missile, identificato come Hwasong-8, è stato supervisionato da un membro anziano dell’apparato statale nordcoreano, Pak Jong Chon. Non e’ stata invece menzionata la presenza del leader Kim Jong Un.