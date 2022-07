Corea Nord. Kim pronto ad usare le armi nucleare in un eventuale conflitto con Seul e Usa

- Advertisement -

AgenPress – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha avvertito di essere pronto a usare le sue armi nucleari in potenziali conflitti militari con gli Stati Uniti e la Corea del Sud. la penisola coreana sull’orlo della guerra.

Il discorso di Kim ai veterani di guerra nel 69° anniversario della fine della guerra di Corea del 1950-53 aveva apparentemente lo scopo di rafforzare l’unità interna nel paese impoverito in mezzo alle difficoltà economiche legate alla pandemia. Mentre Kim ha minacciato sempre più i suoi rivali con armi nucleari, è improbabile che le usasse prima contro le forze armate superiori degli Stati Uniti e dei suoi alleati, affermano gli osservatori.

“Le nostre forze armate sono completamente pronte a rispondere a qualsiasi crisi e anche il deterrente per la guerra nucleare del nostro Paese è pronto a mobilitare il suo potere assoluto in modo doveroso, esattamente e rapidamente in conformità con la sua missione”, ha detto Kim nel discorso di mercoledì, secondo il funzionario coreano Agenzia di stampa centrale.

Ha accusato gli Stati Uniti di “demonizzare” la Corea del Nord per giustificare le sue politiche ostili. Kim ha detto che le normali esercitazioni militari USA-Corea del Sud che secondo lui prendono di mira il Nord evidenziano gli aspetti “doppio standard” e “simili a un gangster” degli Stati Uniti perché definisce le attività militari di routine della Corea del Nord – un apparente riferimento ai suoi test missilistici – come provocazioni o minacce.

Kim ha anche affermato che il nuovo governo sudcoreano del presidente Yoon Suk Yeol è guidato da “maniaci del confronto” e “gangster” che sono andati oltre i precedenti governi conservatori sudcoreani. Da quando è entrato in carica a maggio, il governo Yoon si è mosso per rafforzare l’alleanza militare di Seoul con gli Stati Uniti e rafforzare la propria capacità di neutralizzare le minacce nucleari nordcoreane, inclusa una capacità di attacco preventivo.

“Parlare di un’azione militare contro la nostra nazione, che possiede armi assolute che temono di più, è assurdo ed è un’azione suicida molto pericolosa”, ha detto Kim. “Un tentativo così pericoloso sarà immediatamente punito dalla nostra potente forza e il governo Yoon Suk Yeol e il suo esercito saranno annientati”.

La Corea del Sud ha espresso “profondo rammarico” per la minaccia di Kim e ha affermato di essere pronta ad affrontare qualsiasi provocazione della Corea del Nord in “modo potente ed efficace”.

In una dichiarazione letta dal portavoce Kang In-sun, l’ufficio presidenziale per la sicurezza nazionale di Yoon ha affermato che la Corea del Sud salvaguarderà la propria sicurezza nazionale e quella dei cittadini sulla base di una solida alleanza con gli Stati Uniti. Ha esortato la Corea del Nord a tornare ai colloqui per adottare misure verso la denuclearizzazione.

Giovedì scorso, il ministero della Difesa della Corea del Sud ha ribadito la sua precedente posizione secondo cui ha rafforzato la sua capacità militare e la posizione di difesa congiunta con gli Stati Uniti per far fronte all’escalation delle minacce nucleari nordcoreane.