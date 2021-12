Corea Sud. Salva la vita della sua proprietaria. Baekgu, nominato primo cane da salvataggio onorario

- Advertisement -

AgenPress – Un coraggioso cane di quattro anni di nome Baekgu ha dimostrato ancora una volta che i cani sono i migliori amici dell’uomo.

La proprietaria di Baekgu, una donna di 90 anni con demenza che vive nella contea di Hongseong in Corea del Sud, era scomparsa il 25 agosto.

Quando la polizia ha controllato le riprese della telecamera di sicurezza di una fattoria vicina, ha visto la donna e il suo cagnolino bianco lasciare il villaggio.

E’ scattata, quindi. un’operazione di ricerca con i vigili del fuoco, così come i residenti volontari che hanno perlustrato l’area mentre pioveva a dirotto.

Alla fine, 40 ore dopo, è stata trovata nel mezzo di una risaia, a circa due chilometri da casa sua. Era crollata in una zona umida dove il riso cresceva alto e pieno, nascondendola alla vista e lasciandola fradicia e incapace di alzarsi.

Avrebbe potuto non farcela se non per il fedele Baekgu, ha detto la polizia.

Durante le 40 ore, mentre il tempo peggiorava e la notte diventava fredda, Baekgu è rimasto al suo fianco, mantenendo alta la temperatura corporea, anche quando ha iniziato a manifestare sintomi di ipotermia. La donna si sta ora riprendendo in ospedale e lunedì le autorità hanno assegnato a Baekgu un nuovo titolo per il suo coraggio. La National Fire Agency aveva introdotto un regolamento lo scorso anno che consentiva la nomina di vigili del fuoco onorari, ambasciatori dei vigili del fuoco e cani da salvataggio, rendendo Baekgu il primo cane da salvataggio onorario del paese. Le foto della cerimonia mostrano una ghirlanda floreale posta intorno al collo di Baekgu, con una piccola folla presente, così come il governatore provinciale. “In un momento difficile a causa del Covid-19, Baekgu ha creato un miracolo incredibile e ha commosso tutti”, ha detto il governatore Yang Seung-jo. Shim Geum-sun, la figlia del novantenne, ha detto di aver adottato Baekgu tre anni fa dopo che è stato attaccato da un cane più grande. “A Baekgu piaceva particolarmente mia madre, ed è come se Baekgu ci avesse restituito il favore”, ha detto Shim. “Ero così preoccupato perché la mamma è scomparsa per ore a causa del tempo piovoso … sono grato e Baekgu è la nostra famiglia”.