Corno d’Africa. La siccità minaccia milioni di persone. 150mila bambini hanno abbandonato la scuola

AgenPress – La Somalia, il Kenya e ora l’Etiopia hanno lanciato l’allarme per l’ultimo shock climatico in una fragile regione attraversata da pastori e altri che cercano di mantenere in vita i loro animali e se stessi.

Nella regione somala dell’Etiopia, le persone hanno assistito ai fallimenti di quelle che avrebbero dovuto essere tre stagioni delle piogge consecutive.

La siccità va e viene nel corso degli anni, ma la residente Zaynab Wali ha detto a un team in visita presso l’agenzia per l’infanzia delle Nazioni Unite che lei ei suoi sette figli non ne hanno mai visto uno come questo.

I bambini camminano tra carcasse di animali morti di fame e sfinimento, immagine cruda della siccità che minaccia milioni di persone nel Corno d’Africa.

Il governo ha distribuito cibo e foraggio durante l’ultima siccità cinque anni fa, ha detto. Questa volta, “non abbiamo abbastanza cibo per la nostra famiglia.”

Si prevede che più di 6 milioni di persone in Etiopia avranno bisogno di aiuti umanitari urgenti entro la metà di marzo, ha affermato l’UNICEF martedì. E nella vicina Somalia più di 7 milioni di persone hanno bisogno di aiuto urgente, ha affermato il Consorzio delle ONG somale in una dichiarazione separata, chiedendo ai donatori internazionali di dare molto di più.

Questa potrebbe essere la peggiore siccità della regione in 40 anni, ha affermato il consorzio.

“Siamo solo a un mese dall’inizio della lunga stagione secca e ho già perso 25 capre e pecore”, ha detto all’UNICEF Hafsa Bedel nella regione somala dell’Etiopia. “Ho anche perso quattro cammelli. Non c’è pascolo.” Non c’è abbastanza cibo per la sua stessa famiglia, compresi i suoi sei figli”.

L’UNICEF stima che più di 150.000 bambini in queste aree dell’Etiopia abbiano abbandonato la scuola per aiutare a recuperare l’acqua scarsa e svolgere altre faccende.

Un ragazzo sosteneva un asino, un tempo fondamentale per il trasporto di merci, che era diventato troppo debole per camminare da solo.