Covid. 13.158 positivi, 217 vittime. -32 terapie intensive, -309 ricoveri

AgenPress – Nelle ultime 24 ore l’Italia ha registrato 13.817 nuovi casi di coronavirus a fronte di 320.780 tamponi (venerdì erano stati 14.761 con 315.700 test). Lo rileva il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 322 (contro i 342 del giorno precedente). I dimessi/guariti sono stati 17.587 mentre continua il calo degli ingressi in ospedale e in terapie intensiva. L’indice di positività si attesta al 4,3%, in calo rispetto a ieri.

Sono ancora in calo i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: oggi sono 2.894, 85 in meno di ieri, con 143 nuovi ingressi. I ricoverati sono 469 meno di ieri, per un totale di 20.971 letti occupati nei reparti ordinari.