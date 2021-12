Covid. 28.632 nuovi casi, 123 decessi. 923 pazienti in terapia  intensiva. Indice di positività al 4,3%

- Advertisement -

AgenPress – Nelle ultime 24 ore si registrano 28.632 nuovi casi con 669.160 tamponi e 120 morti. Indice di positività al 4,3%. Ieri si sono registrati 26.109 casi con 718.281 tamponi (tasso a 3.6%) e 123 decessi. Sono 923 i pazienti in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi del giorno sono 70.

I ricoverati con sintomi sono 182 in più rispetto a ieri, per un totale di 7.520 persone. Gli attualmente positivi in Italia sono 331.968, con un incremento di 14.038 casi da ieri.

I guariti e dimessi sono 4.869.406, pari a 14.457 in più. I casi totali 5.336.795. I decessi da inizio pandemia in Italia sono 135.421.