Covid. 4.168 positivi con 101.341 tamponi. 44 decessi. 485 pazienti ricoverati in terapia intensiva

AgenPress – Oggi si registrano 4.168 nuovi casi con 101.341 tamponi (tasso di positività al 4,11%) e 44 morti. Ieri 5.923 casi con 175.539 tamponi (tasso al 3,4%) e 23 morti. 485 in intensive, 3.928 ricoverati Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.928, rispetto a ieri sono 158 in più.

Il tasso di positività è del 4,11%, in aumento rispetto al 3,3% di ieri.

