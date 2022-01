Covid. 61.046 nuovi positivi. 133 decessi. 278.654 i tamponi, tasso di positività balza al 21,9%, ieri era il 13%

- Advertisement -

AgenPress – Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 141.262). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, i decessi sono 133, mentre ieri erano stati 111.

Sono 1.319 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 22 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, ovvero 491 in più rispetto a ieri.

- Advertisement -

Sono 278.654 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Si tratta di un numero nettamente più basso rispetto alle cifre quotidiane dei test effettuati negli ultimi giorni (solo ieri erano stati 1.084.295). Il tasso di positività è balzato al 21,9%, rispetto al 13% di ieri.