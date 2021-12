Covid. 9.503 nuovi casi e 92 decessi nelle ultime 24 ore. 743 ricoverati in terapia intensiva

- Advertisement -

AgenPress – Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9.503 nuovi casi, a fronte di 301.560 tamponi effettuati. 92 i decessi. Ieri i casi erano stati 15.021 con 43 decessi e 525.108 tamponi. Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale al 3.1%, contro il precedente 2.9%. Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 6.622 pazienti, con un aumento di 289 casi rispetto a ieri.

Di questi, in terapia intensiva sono 743, con un aumento di 7 unità. In isolamento domiciliare si trovano 229.213 persone, 3.546 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.748.454 persone, in aumento di 5.567 unità.

Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 235.835 casi, cioè 3.835 in più rispetto all’ultimo rilevamento. I deceduti sono 92 nelle ultime 24 ore per un totale di 134.287 vittime del Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia.

I casi totali sono 5.118.576 (+9.503). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 301.560, cioè 223.548 in meno rispetto al giorno precedente.