Covid. Agenas, contagi 100 volte superiori ad un anno fa. In tutta l’Italia pronto soccorso pieni

AgenPress – ”In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del covid. Rispetto alla stessa settimana di luglio dello scorso anno abbiamo 100 volte in più di contagi e ricoveri 4 volte superiori”.

Lo ha detto Enrico Coscioni, presidente Agenas e del Comitato scientifico Laboratorio Sanità 20/30, in occasione della manifestazione ‘Laboratorio Sanità 20/30’ a Città della Scienza. La manifestazione, ha sottolineato Coscioni, ‘‘costituisce un momento importante di confronto con le migliori menti che si occupano di programmazione sanitaria sebbene stiamo vivendo un momento in cui le criticità sono fortissime a causa del covid”.

L’iniziativa – ha spiegato Coscioni – vuole essere ”un cantiere aperto” per affrontare questioni rilevanti quali la riforma del modello di assistenza territoriale e l’utilizzo dei fondi Pnrr in arrivo ”che ci offrono la possibilità di avere innovazione tecnologica in particolare con la telemedicina”.