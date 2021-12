Covid, Alternativa: Governo prende in giro commercianti e imprenditori lasciandoli senza ristori

- Advertisement -

AgenPress. “È arrivata l’ennesima presa in giro dei ‘migliori’ di questo Governo sempre più iniquo e contraddittorio. Stavolta a farne le spese sono i commercianti, le imprese, gli ambulanti, cioè le categorie più massacrate dal Covid.

Con una grave giravolta incomprensibile il Governo fa sapere che non darà loro i ristori perché hanno presentato la dichiarazione dei redditi a novembre, cioè in regola di legge dopo la proroga”.

Lo affermano i deputati di Alternativa che hanno presentato un’interrogazione urgente al ministro dell’Economia sottolineando come come la beffa riguardi il 95 per cento dei richiedenti.

“Vogliono accettare solo le domande di chi ha presentato la dichiarazione dei redditi a settembre – spiegano – , ignorando la legge che loro stessi hanno voluto. Una decisione assurda e una grande presa in giro nei confronti di questi operatori che hanno chiesto un aiuto economico dopo aver perso più del 30 per cento del fatturato rispetto all’anno precedente, spendendo tra l’altro dei soldi per poter avere le risorse promesse”.

“La domanda per accedere al contributo a fondo perduto del fondo perequativo è scaduta il 29 novembre e tanti contavano in questo aiuto. Oggi invece restano con niente in mano. Chiediamo urgentemente che vengano accolte tutte il domande”, concludono i deputati di Alternativa.