Covid. Bernini (FI), 8 posti di lavoro su 10 persi sono partite Iva. Danno sociale, ristori insufficienti

AgenPress – “Otto posti di lavoro su dieci perduti a causa della pandemia riguardano le partite Iva: i dati della Cgia di Mestre confermano una realtà purtroppo conosciuta, ma di fronte alla quale i ristori sono complessivamente stati del tutto insufficienti”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. “I piccoli esercizi costituiscono un valore aggiunto nelle città, e la loro scomparsa è quindi un danno anche dal punto di vista sociale. Il nuovo governo ha previsto i primi veri paracadute per gli autonomi, a partire dal reddito di emergenza, ma la riforma degli ammortizzatori sociali e quella fiscale dovranno intervenire in modo strutturale su questa componente fondamentale del mondo del lavoro abbassando il peso di imposte e contributi e tagliando la burocrazia che contribuisce a soffocare le micro imprese”.