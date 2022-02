Covid. Binetti (Udc): Emergenza non diventi prassi, lavoriamo per ritorno alla normalità

- Advertisement -

AgenPress. “L’emergenza ha senso e valore quando è circoscritta nel tempo e rimanda il prima possibile alla normalità ma se diventa prassi, allora la normalità assume carattere emergenziale e questo crea una serie di distorsioni nel comportamento dei cittadini. Studenti, commercianti, impiegati, che non sanno più a cosa attenersi nella loro quotidianità.

- Advertisement -

Aumenta il disorientamento che ha pesanti ricadute anche sulla loro salute. Penso ad esempio al prolungarsi della solitudine degli anziani nelle Rsa, ma anche alla sensazione di abbandono che hanno i malati ricoverati in ospedale e privati del conforto familiare. Sembrano norme dettate dalla prudenza, ma nei fatti cerano più problemi di quanto non ne risolvano per una distorta percezione dell’emergenza. Anche se sembra un paradosso, la centralità del parlamento si misura anche nella velocità della normalizzazione di tante cose solo apparentemente piccole, ma in realtà intimamente legate al vissuto delle persone.

Arriva domani in Aula l’ennesimo decreto Covid con la proroga delle emergenze. Un banco di prova per cogliere e accogliere quanto da tempo stiamo dibattendo nelle commissioni di merito a cominciare dalla XII Commissione Sanità, che finora è rimasta in secondo piano, nonostante i temi trattati fossero di sua primaria pertinenza”.

- Advertisement -

Lo sostiene in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc e componente della Commissione Sanità di Palazzo Madama che aggiunge: “Inizia con oggi la prima settimana di lavoro del governo e del parlamento dopo l’elezione del Presidente Sergio Mattarella, e quindi del suo secondo mandato. C’è una grande aspettativa da parte di tutti per capire se qualcosa cambierà e di cosa si tratterà.

Sergio Mattarella è stato eletto per la seconda volta Presidente della Repubblica, nella piena convinzione che comunque rappresenti la migliore soluzione possibile per il Paese. Ma non può trattarsi di una mera riedizione del vecchio mandato”.