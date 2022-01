Covid. Bourla (Pfizer) a Figaro, presto torneremo ad una vita normale. Variante Omicron ha rimesso tutto in discussione

- Advertisement -

AgenPress – “Abbiamo avuto tante sorprese dall’inizio della pandemia non voglio essere pessimista, ma dovremo senza dubbio vivere anni con un virus difficilissimo da sradicare. Si è diffuso nel mondo intero, può contaminare a più riprese la stessa persona ed è mutato al punto da farci riscoprire l’alfabeto greco”.

Lo dice il direttore generale di Pfizer, Albert Bourla, in un’intervista a Le Figaro, nel corso della quale afferma che “presto riprenderemo una vita normale”.

La questione non è di sapere se questo virus scomparirà o no, è: potremo riprendere una vita normale? E io credo di sì. Siamo ben messi per riuscirci in primavera, grazie a tutti gli strumenti a nostra disposizione: tamponi, vaccini molto efficaci, anche contro Omicron proteggono dai rischi di contagio e di morte, e i primi trattamenti da prendere a casa. Il Paxlovid arriverà a fine gennaio nelle farmacie francesi. Prescritto alle persone a rischio diagnosticate positive, cambierà la situazione per i nostri sistemi sanitari, svuotando gli ospedali”.

Quanto alle dosi di vaccino che bisognerà riproporre, la variante Omicron “ha rimesso tutto in discussione. è troppo presto per sapere se ci sarà bisogno di richiami più frequenti o di un nuovo vaccino adattato ad Omicron. Noi sperimentiamo diversi scenari, compreso quello di un vaccino specifico per Omicron e altre varianti. Prenderemo una decisione entro marzo, in funzione dei nostri studi. Saremo in grado di lanciare immediatamente la produzione. Non credo che le vaccinazioni multiple abbassino la nostra protezione immunitaria”.