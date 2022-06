Covid, Cartabellotta: “Situazione sotto controllo, ma preoccupante per l’autunno”

- Advertisement -

AgenPress. Nino Cartabelotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

I nuovi casi di contagio da covid aumentano.

“La situazione è sotto controllo, anche se la circolazione virale è aumentata così come è aumentato il dato dei tamponi. In ospedale ci sono stati piccoli movimenti. Comunque quando la circolazione virale aumenta seppur un modesto impatto sugli ospedali c’è. Dobbiamo abituarci a queste ondate più piccoli che però saranno frequenti con la nuova subvariante che è più contagiosa. Se questi aumenti ci sono nella stagione estiva è un conto, ma una circolazione di questo tipo ad autunno mi preoccuperebbe un po’ di più perchè alla fine il virus finisce per comandare sempre lui”.

Sull’addio alle mascherine.



“La decisione di mantenerla solo in alcuni luoghi credo sia stata una decisione di compromesso. Mi piacerebbe che al di là dell’obbligo ci fosse una considerazione di tipo sociale, cioè laddove c’è assembramento dovrebbe essere utilizzata”