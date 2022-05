Covid, Ciccozzi: “Essenziale non abbassare la guardia. Un virus come questo per endemizzarsi ci mette almeno 5 anni”

- Advertisement -

AgenPress. Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus biomedico di Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione “Rotocalco 264”, condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia Tv.

Sulle nuove regole anti covid. “Sono perfettamente d’accordo col ministro Speranza di non abbassare la guardia – ha affermato Ciccozzi-.

E’ essenziale non abbassarla specialmente in questo periodo dove i contagi ci sono e sono anche molti. E’ vero che stiamo andando verso un’endemizzazione del virus, ma è altrettanto vero che lo stiamo endemizzando grazie a mascherine e vaccini. Un virus come questo per non darci più fastidio in genere ci mette intorno ai 5-6 anni, noi lo stiamo endemizzando in 2 anni e mezzo grazie a mascherine e vaccini”.

Sulle mascherine. “La comunicazione deve essere incisiva. Diamo fiducia agli italiani, cominciamo ad allentare le maglie, ma attenzione: se sono in una stanza con un altro collega di cui non conosco le abitudini la mascherina me la tengo. Non a caso i giapponesi usano sempre la mascherina sui mezzi pubblici”.