Covid, Costa: “Fine stato d’emergenza, non è fine pandemia. La quarta dose sarà normale richiamo”

AgenPress. “La fine dello stato d’emergenza non vuol dire fine della pandemia, ma che ci avviciniamo al ritorno alla normalità pre pandemia, senza abbassare il livello di attenzione. A maggio sono previsti ulteriori allentamenti delle misure, ma probabilmente ancora con dei distinguo rispetto ai luoghi chiusi come per esempio i mezzi di trasporto pubblici”, lo ha detto questa mattina il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post condotto da Piero Tatafiore.

“Sulla quarta dose saranno le autorità medico scientifiche a stabilire come e quando intervenire. Ma non sarà una quarta dose, è giusto iniziare a parlare di richiamo come si fa per tanti vaccini”, ha aggiunto il Sottosegretario.

“L’attività fisica – ha concluso Costa – è aspetto fondamentale per la prevenzione di molte patologie, anche perché prevenzione significa abbattere i costi del sistema sanitario nazionale. Su questo il PNRR può essere un aiuto nel rafforzare la sanità territoriale, anche con il fine di recuperare il gap degli screening e dei controlli che negli ultimi due anni inevitabilmente sono stati rallentati dalla pandemia, perchè gli ospedali – sotto pressione per i pazienti Covid – non hanno potuto garantire l’attività ordinaria”.