Covid. Draghi, “appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve richiudere”

AgenPress – “Oltre la metà degli italiani ha completato il ciclo vaccinale, obiettivo di Figliolo è stato superato. La pressione sugli ospedali è fortemente diminuita”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (“L’obiettivo che il generale Figliuolo si diede di somministrare almeno 60 milioni di vaccini entro il 20 luglio è stato superato. Circa due terzi degli italiani con più di 12 anni ha ricevuto prima dose, oltre la metà ha completato il ciclo vaccinale”.

“Ad oggi abbiamo inoculato 105 dosi ogni 100 abitanti, come la Germania, più di Francia e Usa”.

Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie. L’appello è di Mario Draghi che nel corso di una conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sul coronavirus chiarendo che il green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. “Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo”.

“Appello a non vaccinarsi è un appello a morire”.