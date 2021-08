- Advertisement -

AgenPress – Cautela dell’Agenzia europea per i medicinali sulla somministrazione di una terza dose di vaccini anti-Covid.

“Al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo per i vaccini Covid-19, perché non ci sono ancora dati sufficienti dalle campagne di vaccinazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dei sieri. L’Ema esaminerà rapidamente questi dati non appena saranno disponibili”.