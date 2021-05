Covid, Fapi: “Basta coprifuoco alle 22”

AgenPress. “Basta coprifuoco alle 22: ristoranti, bar e pizzerie devono lavorare e i clienti devono poter cenare in tranquillità senza corse per strada per rincasare o il rischio di affogarsi per la fretta di dover lasciare il tavolo. Al Governo chiediamo di abolire il coprifuoco o di modificare l’orario a mezzanotte anche in considerazione della stagione estiva”.

Lo ha detto il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, incontrando una delegazione dei pubblici esercizi a Messina.