Covid: Fapi, coprifuoco dalle 23 o costretti a dotare di clessidra tavoli ristoranti

AgenPress. Il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto, dichiara in una nota che “ha ragione il sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia”, sul fatto che “con l’apertura serale dei ristoranti e’ necessario che il coprifuoco venga spostato alle ore 23.

Anche perche’ con la chiusura dei negozi alle 21.30 – prosegue Sciotto – e’ necessario modificare l’attuale orario fissato per le 22 per consentire a tutti di rincasare evitando corse.

Si tratta, inoltre, di un provvedimento di buon senso che aiuta in particolare la categoria dei ristoratori che diversamente sarebbero costretti a dotare di clessidra i tavoli, strumento necessario per non dilatare i tempi di somministrazione della cena ed evitare di far multare i propri ospiti”.