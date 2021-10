Covid. Fauci, con pillola Merck gli Stati Uniti stanno voltando pagina. Risultati impressionanti

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Merck e Ridgeback Biotherapeutics hanno affermato che i loro risultati dimostrano che il loro nuovo farmaco molnupiravir ha dimezzato il tasso di ospedalizzazione e morte nelle persone con malattia da lieve a moderata. Se autorizzata dalla Food and Drug Administration statunitense per l’uso in emergenza, la pillola diventerebbe il primo medicinale orale per combattere l’infezione virale da Covid-19.

Pillole efficaci somministrate ai pazienti ambulatoriali potrebbero fare una grande differenza per diversi gruppi distinti: per le persone con malattie lievi, potrebbero impedire la progressione verso malattie più gravi, persino pericolose per la vita, come apparentemente mostra lo studio; fornire un approccio alternativo per prevenire malattie gravi nei refusenik e nei non responder al vaccino (quelli con un sistema immunitario gravemente indebolito); e potenzialmente proteggere coloro che hanno avuto una recente esposizione ravvicinata a un caso attivo (sono già in corso studi per esaminare quest’ultimo possibile utilizzo).

Anthony Fauci, l’immunologo americano consulente scientifico della Casa Bianca, in un’intervista a Cnn ha affermato che “gli Stati Uniti stanno voltando pagina rispetto al più recente balzo di casi di Covid”, definendo “impressionanti” i risultati.

Fauci ha dunque elogiato il nuovo farmaco che, a sentire la stessa casa farmaceutica Merck, dimezza il rischio di mortalità o ospedalizzazione da Covid; ma poi ha aggiunto: “Sai qual è il modo per ridurre il rischio del 100 percento? Innanzitutto, non contagiarti affatto”.

Già venerdì alla Casa Bianca, in conferenza stampa, Fauci aveva definito “impressionanti” i dati sui trial che la casa farmaceutica gli aveva fornito poche ore prima. Una pillola facile da usare e produrre per curare il Covid-19 è ovviamente un traguardo importante perché le cure attuali come gli anticorpi monoclonali richiedono infusioni e sono difficili da gestire oltre ad essere molto costosi.