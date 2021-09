Covid. Fauci, con più vaccinati si tornerà alla normalità. Terza dose “buona idea”

- Advertisement -

AgenPress – “Se ci sarà un’alta percentuale di vaccinati, ci si avvicinerà gradualmente a una forma di normalità. Se sarete veloci, in autunno si potrà tenere tutto sotto controllo”.

Così Anthony Fauci, il più celebre immunologo americano rivolgendosi all’Italia, e dicendosi preoccupato dai scettici e no-vax e dalla disinformazione che corre sui social.

“Sono molto preoccupato. Si tratta di contagi e di morti evitabili. C’è molta disinformazione, soprattutto nei social”.

Intervistato da La Stampa spiega “penso che siate nella stessa condizione degli Usa. È necessario vaccinare il maggior numero possibile di individui”. Per l’immunologo la terza dose anti-Covid è una “buona idea”. Si è visto infatti visto che dopo alcuni mesi l’efficacia dei vaccini diminuisce. Per questo “prevediamo entro settembre di iniziare a distribuire negli Usa la terza dose”. Il vaccino “dovrebbe essere obbligatorio” per Fauci. In particolare in alcuni luoghi: “Scuole e università e i luoghi del business dovrebbero richiedere che chi lavora in quegli ambienti sia vaccinato”. Che fine farà il virus? “Spero che scompaia, però non ne sono così sicuro. Credo che terremo sotto controllo la pandemia”, e “la potremo domare con i vaccini”.