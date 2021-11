Covid. Fauci lancia l’allarme, prossima variante potrebbe essere più grave

- Advertisement -

AgenPress – Anthony Fauci lancia un nuovo allarme: la prossima mutazione del coronavirus potrebbe essere anche peggiore e più contagiosa della variante Delta. Di qui per il virologo l’importanza di fermare, soprattutto attraverso la vaccinazione, la diffusione dei casi che in America si avviano ad essere almeno 100 mila al giorno. Fauci ha quindi ribadito come la recente impennata dei contagi ha colpito prevalentemente le persone non vaccinate. “Ci sono ancora 93 milioni di americani che potrebbero essere immunizzati ma non lo hanno ancora fatto”.