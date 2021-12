Covid. Fedriga, abolire la quarantena per chi ha fatto tre dosi. Ma solo nel rispetto del parere degli scienziati

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga chiede di abolire del tutto la quarantena “se gli esperti sono d’accordo”.

In un’intervista a La Repubblica propone una “nuova organizzazione della macchina, incentrata non più sul tracciamento ma su una vaccinazione ancora più spinta e su una modifica delle regole dell’isolamento”.

- Advertisement -

Per il governatore si potrebbe andare persino oltre l’ipotesi di riduzione a cinque giorni dell’isolamento per chi ha avuto contatti con un positivo.

“Se si potesse ampliare ancora di più questo beneficio, a solo vantaggio dei vaccinati con tre dosi sarei felice. Ma solo nel rispetto del parere degli scienziati”. Tracciare ogni contatto nella situazione attuale è “illusorio”, dichiara Fedriga, per il quale è “inutile la corsa al tampone, se non per i sintomatici. E sarebbe ora di dirottare altro personale sanitario sui vaccini, per non disperdere le forze”.