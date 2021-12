Covid. Figliuolo, italiani stanno dando lezioni al mondo. Durante le feste occorre responsabilità

- Advertisement -

AgenPress – “La situazione è in evoluzione, è un virus infido, muta specie dove la copertura vaccinale è bassa”, come nel caso della variante Omicron, che “cerchiamo di contrastare correndo sulle terze dosi”.

Lo ha detto Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, visitando l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. “Gli italiani stanno facendo lezione al mondo: i successi che vediamo, di cui anche la stampa internazionale ci dà atto, sono merito della grande squadra Italia”.

“Buon Natale, buone festività, che ci portino a un sereno anno nuovo: il Natale è un momento di compere e assembramenti, ma dobbiamo continuare a essere responsabili. “Le dosi ci sono: devo confermare che oltre i 5,5 milioni di dosi già destinate alle Regioni, da oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne affluiranno altre 5milioni, di cui oltre la metà saranno dosi Pfizer. Ne arriveranno altre con continuità da gennaio in avanti – ha concluso il commissario straordinario – per consentire di vaccinare i bambini senza problemi: la macchina organizzativa c’è e sta andando avanti”. –