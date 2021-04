Covid. Francia. Quarantena obbligatoria di 10 giorni per chi arriva dai paesi a rischio

AgenPress – Il governo francese ha annunciato la quarantena obbligatoria di 10 giorni per i viaggiatori che arrivano da Brasile, Argentina, Cile, Sudafrica e Guyana a causa della diffusione in questi Paesi delle varianti al Covid-19.

I voli con Argentina, Cile e Sudafrica sono mantenuti, al contrario di quelli dal Brasile, che Parigi ha deciso martedì scorso di sospendere per frenare la propagazione della variante brasiliana, considerata più contagiosa e letale.

Questa sospensione viene prorogata fino al 23 aprile. Per giustificare il mantenimento dei collegamenti aerei con gli altri tre Paesi, la Francia spiega che la presenza delle varianti più pericolose non ha raggiunto i livelli osservati in Brasile. Ma i viaggiatori che arrivano da Argentina, Cile e Sudafrica dovranno restare in isolamento 10 giorni, una misura che entrerà gradualmente in vigore fino ad essere pienamente operativa da sabato 24 aprile.