Covid. Gimbe, + 25% nuovi positivi. +22% intensive,+14% morti. Contagi in crescita, 498 decessi 24-30 novembre

AgenPress – Tra il 24 e il 30 novembre sono cresciuti del 25,1% i nuovi casi di Covid-19 e, di pari passo anche la pressione sugli ospedali ha visto un aumento, segnando +13,7% di ricoveri in reparto e +22% di ricoveri in terapia intensiva. Lo rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che sottolinea anche una crescita del 14% dei decessi, che sono stati 498 in 7 giorni.

“Da sei settimane consecutive continuano ad aumentare i nuovi casi settimanali con una media giornaliera più che quintuplicata: da 2.456 il 15 ottobre a 12.345 il 30 novembre”., – dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe.

Nel dettaglio dal 24 al 30 novembre, i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 sono stati 86.412 rispetto a 69.060 della settimana precedente, i decessi 498 rispetto a 437, le persone in isolamento domiciliare 188.360 rispetto a 149.353, i ricoveri con sintomi 5.227 rispetto a 4.597, e le terapie intensive 683 rispetto a 560.

“L’aumentata circolazione virale è documentata dall’incremento sia del rapporto positivi/persone testate (da 3,6% a 17,1%), sia del rapporto positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 7,2%)”, precisa il presidente Gimbe Nino Cartabellotta.

