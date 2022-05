Covid, guerra in Ucraina, clima. 18 mln di persone soffrono la fame nell’Africa occidentale

- Advertisement -

AgenPress – L’Onu avverte che 18 milioni di persone nella regione africana del Sahel dovranno affrontare una grave fame nei prossimi tre mesi, citando gli impatti della guerra russa in Ucraina, la pandemia di coronavirus, gli shock climatici e l’aumento dei costi.

La crisi della fame potrebbe spingere un numero crescente di persone a migrare fuori dalle aree colpite, ha affermato un funzionario delle Nazioni Unite.

- Advertisement -

Il maggior numero di persone è a rischio di fame grave in tutta la regione dal 2014 e quattro paesi – Burkina Faso, Ciad, Mali e Niger – stanno affrontando “livelli allarmanti”, con quasi 1,7 milioni di persone che devono affrontare livelli di emergenza di insicurezza alimentare lì, ha detto venerdì l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari.

Parti della regione del Sahel, un vasto territorio che si estende nel sud del deserto del Sahara, hanno affrontato la loro peggiore produzione agricola in più di un decennio e la carenza di cibo potrebbe peggiorare con l’arrivo della stagione magra verso la fine dell’estate, Tomson Phiri, portavoce del Lo ha affermato il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite vincitore del Premio Nobel per la pace.

“La situazione peggiorerà sicuramente prima di migliorare”, ha detto ai giornalisti a Ginevra. “Potremmo vedere più persone che cercano di sbarcare il lunario migrando: è una possibilità molto, molto probabile”.

- Advertisement -

Molte persone della regione sono tra i migranti che cercano di viaggiare nel nord dell’Europa nella speranza di opportunità economiche, maggiore stabilità e sicurezza.

“Una combinazione di violenza, insicurezza, profonda povertà e prezzi alimentari record sta esacerbando la malnutrizione e portando milioni di persone ai margini della sopravvivenza”, ha affermato in una nota Martin Griffiths, capo dell’OCHA.

“Il recente aumento dei prezzi dei generi alimentari determinato dal conflitto tra Russia e Ucraina minaccia di trasformare una crisi della sicurezza alimentare in un disastro umanitario”, ha affermato. Questi due paesi sono produttori chiave di grano, orzo e altri prodotti agricoli e il conflitto ha quasi del tutto bloccato le esportazioni attraverso il Mar Nero.

L’ufficio di Griffiths sta liberando 30 milioni di dollari dal suo fondo di emergenza per i quattro paesi africani.

I gruppi umanitari all’inizio di quest’anno hanno lanciato appelli per chiedere 3,8 miliardi di dollari in aiuti per la regione nel 2022, ma rimangono solo il 12% finanziati, ha affermato OCHA.