Covid. Il Messico ricorda le vittime della pandemia

AgenPress. Le autorità messicane hanno installato 150 siti in tutta la vasta città in cui i cittadini possono pregare per i loro defunti. Hanno anche eretto un memoriale per le vittime del COVID-19 e hanno invitato i parenti a venire a ricordare i loro cari con foto e omaggi.

“L’intenzione di questo luogo è creare un memoriale per tutti coloro che purtroppo sono morti a causa del COVID-19. I funzionari sperano che in questo modo tutti coloro che non hanno potuto salutare i loro cari ed elaborare il lutto possano provare sollievo e ricordare le tantissime vittime della pandemia. Il Messico ha riportato oltre 288.000 decessi correlati al COVID-19.