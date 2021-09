Covid. Il Regno Unito chiede che la Cina faccia chiarezza sulla sua origine

- Advertisement -

AgenPress – Il Regno Unito continua a ritenere verosimile l’origine animale del Covid e “non crede” all’ipotesi di una fuga del virus dal laboratorio cinese di Wuhan sulla base dei rapporti a sua disposizione; ma invoca comunque un’indagine internazionale e chiede che la Cina condivida in modo trasparente le informazioni richieste. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, in un’intervista concessa nelle ore in cui a Carbis Bay si svolge la giornata finale del primo vertice G7 post pandemia.

“Nel complesso noi come Regno Unito non crediamo che il virus sia sfuggito a un laboratorio e in base alle nostre migliori informazioni riteniamo più probabile sia passato dagli animali agli esseri umani”, ha sottolineato il ministro di Boris Johnson. Tuttavia – ha puntualizzato – “con la comunità internazionale vogliamo un’indagine che abbia accesso in Cina per ottenere tutte le risposte necessarie. In modo da avere un quadro sulle diverse opzioni possibili, potenziali o plausibili”.