Covid. Immunologo Le Foche: “I casi saliranno, ma con vaccini si può evitare una nuova ondata”

AgenPress – “L’aumento dei contagi non è necessariamente il preludio a una nuova ondata, in quanto la quasi totalità dei nuovi positivi non richiedono il ricovero in ospedale”. A dirlo, in un’intervista a Il Corriere della Sera, è Francesco Le Foche, immunologo clinico dell’università La Sapienza.

“Le riaperture – spiega – hanno portato ovunque ad una crescita dei casi tanto da indurre il presidente francese Macron a limitare l’accesso in ristoranti e teatri ai solo possessori del green pass. Dopo i tanti disastri causati dalla pandemia è giusto essere allertati e mettere in conto, purtroppo, altri morti. Però il Regno Unito è un modello che ispira ottimismo”. Lì infatti, sottolinea, “i contagi aumentano, gli ospedali però non si riempiono. E’ la prova dell’effetto vaccinazione che fa la differenza”.