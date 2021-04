Covid. India. Situazione drammatica. 300mila contagi al giorno, corpi cremati in strada

Agenpress – In quasi una settimana i contagi sono stabilmente sopra i 300mila al giorno e le vittime oltre 2mila ogni 24 ore. I cadaveri vengono cremati su pire funerarie all’aperto mentre il sistema sanitario è al collasso. Si viaggia al ritmo di un milione di contagi ogni tre giorni. Ieri, 26 aprile, sono stati quasi 353.000, un dato che segna ancora un nuovo record mondiale. Nella foto, una sala ricevimenti convertita in reparto ospedaliero per accogliere i malati.

Il Paese si trova davanti a “un’impennata rapidissima, ha raccontato Vincenzo de Luca, l’ambasciatore italiano a New Delhi. “Le curve dei contagi sono schizzate all’insù prima nelle aree urbane e ora stanno crescendo anche in quelle rurali, mentre il sistema sanitario fatica a far fronte alla sfida”

I pazienti continuano a morire senza ossigeno in reparti ospedalieri stracolmi. A Nuova Delhi, testimoni descrivono corridoi ingombri di letti e barelle e famiglie che implorano invano di ricevere ossigeno o un posto per i loro cari. Alcuni muoiono sulla soglia dell’ospedale. “Mettetevi le mascherine pure dentro casa”, è stato l’ultimo appello indirizzato dal governo indiano ai propri cittadini per cercare di limitare la travolgente crescita dell’epidemia.

Nel mondo è partita una corsa agli aiuti per l’India. Il primo carico di forniture mediche è arrivato dalla Gran Bretagna, mentre il presidente americano Joe Biden si è impegnato per un “saldo supporto dell’America al popolo indiano” con la promessa di far arrivare forniture legate all’ossigeno, materiali per i vaccini e per le terapie