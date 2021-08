Covid. Iss, vaccinati con doppia dose protetti da decesso oltre il 96%, con una dose all’ 82,26%

- Advertisement -

AgenPress – L’efficacia della doppia dose di vaccini anti-Covid raggiunge quota 96.82% rispetto ai non vaccinati, per la protezione della mortalità, una sola dose protegge all’82.26. Il dato è in una slide che accompagnano il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute e riguarda il periodo 4 aprile – 8 agosto. Per i ricoveri in terapia intensiva i vaccinati con ciclo completo sono protetti al 97.16%, con una dose all’89.4.

Per le ospedalizzazioni la copertura arriva al 94.7% fra i vaccinati a doppia dose, mentre per quelli con una dose sola il valore è a 82.3.I contagi, a 82% con 2 cosi e al 62% con una.