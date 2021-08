Covid. La Cina registra 124 positivi, Pechino ferma grandi eventi

- Advertisement -

AgenPress – La Cina ha registrato giovedì altri 124 casi Covid-19, di cui 80 di trasmissione domestica (nuovi massimi del 2021) e 44 importati. Secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, il Jiangsu si conferma la provincia più colpita con 61 casi trasmessi localmente.

Intanto, a Pechino, per ridurre la diffusione del virus e rischi di infezione, le autorità locali hanno deciso di cancellare mostre ed eventi su larga scala in programma ad agosto. Il Beijing International Film Festival 2021 e la World 5G Convention, entrambi previsti per questo mese, sono stati rinviati, secondo quanto comunicato dai loro organizzatori.

Gli altri casi di trasmissione domestica sono stati individuati nella provincia di Hunan (9), di Hubei (6) e di Mongolia Interna, Henan, Hainan e Yunnan (1un contagio ciascuno), secondo la Commissione sanitaria nazionale che, in merito alle 44 infezioni importate, ha precisato che 13 sono relative al Guangdong, 10 allo Yunnan, 8 ciscuno a Shanghai e Shandong, due sia nello Sichuan sia nello Shaanxi, e uno a Tianjin.

Sono tre, inoltre, i casi sospetti importati sospetti registrati a Shanghai, mentre i nuovi asintomatici sono stati 58: tutti i 557 complessivi accertati, di cui 391 importati, sono sotto stretta osservazione. Nel complesso, i contagi verificati hanno raggiunto quota 93.498, mentre i morti sono sempre fermi a 4.636.