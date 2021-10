Covid. Le Foche, 85% delle persone si è vaccinato. Improbabile che il virus riparta

- Advertisement -

AgenPress – “Tra poco avremo una percentuale così alta di vaccinati da poter riaprire tutto per tutti. L’85% delle persone si è vaccinato. E ciò ha ridotto moltissimo contagi e ospedalizzazioni. Spero si arrivi presto al 100%”.

Così, in un’intervista al Corriere della Sera, l’immunologo Francesco Le Foche. “L’università necessita di presenza, crescita culturale attraverso il gruppo. Siamo comunque al preludio della normalità. Credo che ai primi di gennaio potremo tornare a riveder la luce”.

Alla domanda se crede possa ripartire il contagio, Le Foche risponde: “Continuando su questa linea è molto improbabile”. Allora perché non ascoltare chi teme il vaccino? “Non vedo regole punitive. Ma un diritto alla salute, bene superiore per tutti. Dove c’è scetticismo per il vaccino la mortalità e ancora alta”.

E sul perché fare la terza dose spiega: “Non abbiamo ancora una terapia definitiva. Ed è meglio prevenire che curare”.