Covid. Locatelli, è pandemia di non vaccinati. Terza dose sicura. Chiesto ad Aifa attiva per acquisire farmaco orale

AgenPress – “Il ministro tedesco ha parlato di pandemia dei non vaccinati: ci troviamo in un momento in cui il rischio di sviluppare la patologia grave e fatale è significativamente diverso tra chi è vaccinato e chi non lo è”.

Lo ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli, aggiungendo che “abbiamo il 9% in più dei vaccinati rispetto alla Germania, un successo della organizzazione e della sensibilità popolazione italiana”.

“Terza dose è sicura e io stesso l’ho ricevuta senza problemi. Bisogna incrementare la vaccinazione in chi non l’ha fatta ed è importante sottoporsi alla terza dose come protezione” per fragili, anziani e personale medico. “Vanno evitati assembramenti e partecipazione a feste” se non ci sono mascherine e il rischio circolazione virus è importante”.

“È stato chiesto il dossier da Aifa per avere a disposizione anche questa arma delle dosi di Molupiravir”. A fronte della disponibilità dichiarata dell’Agenzia europea dei medicinali Ema a “supportare eventuali acquisizioni del farmaco molnupiravir, vi è tuttavia – ha spiegato Locatelli – un ritardo in quella che sarà l’approvazione a livello centrale dell’ Ema”. L’Agenzia italiana del farmaco, ha concluso, “ha già avviato un dialogo per avere dalla ditta produttrice tutto il dossier per consentire di ottenere quelle acquisizioni di dosi in maniera tale da rendere disponibile questo strumento terapeutico”.