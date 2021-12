Covid. Locatelli, ipotesi concreta obbligo delle mascherine all’aperto durante il periodo natalizio

- Advertisement -

AgenPress – Inserire l’obbligo delle mascherine all’aperto durante il periodo natalizio? Si tratta di una “ipotesi concreta” nel caso in cui i dati epidemiologici dei contagi di Covid-19 dovessero continuare a crescere.

A dirlo è Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Css a SkyTg24. “Alcuni sindaci l’hanno già considerata e adottata, come ha fatto Gori in alcune aree di Bergamo”, aggiunge.

“Dire che il vaccino da solo non basta è un po’ semplificato – dice – condivido le misure non farmacologiche che danno un contributo importante al contenimento della diffusione virale, come mascherine, distanziamento e ventilazione dei locali”.

“Credo che la linearità del ragionamento del presidente del Consiglio Mario Draghi sia evidente. Le scelte adottate vogliono tutelare la situazione di vantaggio che ora connota l’Italia. Sono scelte condivisibili”, ha aggiunto in merito alla decisione di prevedere un tampone per gli arrivi in Italia dai Paesi Ue anche per i vaccinati. Parlando della dose booster utile per contrastare la variante Omicron, Locatelli dice: “Dà una buona protezione, dobbiamo incentivarla”.