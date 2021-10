Covid, l’Olanda e l’Austria chiedono lo stop degli allevamenti di visone in tutta Europa

- Advertisement -

AgenPress. Fur Farming in the European Union è la proposta di Olanda e Austria volta a vietare definitivamente gli allevamenti “di pellicce” in tutta Europa.

Oggi e domani, 29 giugno, i ministri dell’agricoltura europei ne discuteranno in sede di AGRIFISH, Consiglio dell’Unione Europea dell’Agricoltura e della Pesca.

Dopo l’insorgere di ulteriori focolai di covid negli allevamenti in Spagna e visti i trascorsi di Austria e Olanda con gli allevamenti di visoni, veri e proprio serbatoi di virus, si sta valutando uno stop definitivo per questa, pericolosa ed anacronistica, filiera produttiva.

Sollecitiamo i Ministri Stefano Patuanelli e Roberto Speranza affinché sostengano la proposta di Olanda e Austria. Anche l’Italia deve portare avanti questa battaglia di civiltà per la tutela della salute collettiva e degli animali.