Covid, Mollicone (FDI): “Siamo nel Draghistan delle restrizioni e delle violazioni di libertà individuali e di cura”

“ECCO IL PARLAMENTO DEGLI “ABDICANTI”

AgenPress. “Siamo nell’integralismo sanitario, nella società distopica della sorveglianza. Il Covid ha contagiato la democrazia e le regole del diritto. Il Green pass è il solo modo per accedere alla vita sociale ed economica, un rudimentale sistema di credito sociale. Che società è quella in cui si lascia una donna incinta fuori dall’ospedale perchè senza green pass?

I dati sono sconfortanti. Cerved ci dice che oltre la metà delle famiglie italiane ha rinunciato a prestazioni sanitarie per ragioni economiche.

Non è più l’Italia, ma il Draghistan dove il socialismo pandemico e l’equa distribuzione della miseria vanno di pari passo. E’ il Draghistan ma sembra la Cina comunista. Concludo col filosofo Han: “ci dirigiamo verso un regime di sorveglianza biopolitica. La persona umana viene degradata a una congerie di dati che portano guadagni.” Siamo nel Parlamento degli abdicanti che hanno abdicato alla sovranità popolare – così in discussione generale sul DL super green pass il responsabile Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia, deputato Federico Mollicone – .

La vigilante attesa e l’uso del paracetamolo sono stati i pilastri della strategia di Speranza. La pronuncia dei giudici amministrativi aggiunge per Speranza un altro buon motivo, qualora non fossero sufficienti gli altri, per dimettersi. – ha continuato Mollicone – In Italia i guariti sono attualmente quasi cinque milioni e settecentomila.

I guariti dalla malattia Covid19 acquisiscono una persistente e robusta immunità naturale che in caso di re-infezione consente un decorso lieve, o comunque non grave e con una bassa carica virale.

Le evidenze scientifiche dimostrano che nei guariti è rilevabile una immunità cellulare di memoria persistente. Il soggetto guarito, quindi, potrebbe anche contrarre nuovamente l’infezione ma il suo sistema immunitario è già pronto a combattere rapidamente contro il virus e ad annientarlo. E questo indipendentemente dai livelli di anticorpi neutralizzanti circolanti poichè gli stessi cominciano fisiologicamente a degradare già dopo il ventesimo giorno dall’infezione ma nel contempo si assiste a un aumento dei livelli di cellule B e T di memoria in grado di evocare risposte specifiche non solo nei confronti della proteina S, ma anche di altre proteine strutturali virali. Contrariamente agli anticorpi, le cellule B e T di memoria permangono stabilmente e, oltre a provvedere ad eliminazione diretta delle cellule infettate dal virus, sono in grado di provocare ex-novo boost anticorpali dopo ogni riesposizione e addirittura sempre più efficaci nel riconoscimento del virus anche nelle sue varianti.

C’è una vasta letteratura scientifica: Cohen, Chen, Cusick, Dan e molti altri. Sappiamo che le case farmaceutiche non hanno considerato eventuali risposte dei guariti ai vaccini in commercio. Rischiamo di esporre i guariti a effetti potenzialmente nocivi con rischi proprio di salute pubblica. – ha concluso Mollicone – In Italia si continua con le restrizioni, che strangoleranno ciò che resta della nostra economia. Vagheremo in un deserto di miseria, mentre continuerà il mantra del “chiudiamo oggi per salvare domani”, e intanto i teatri chiudono, i cinema chiudono, le palestre, i ristoranti chiudono. Dove sono i ristori?”