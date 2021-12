Covid. Morto Mauro da Mantova, il “no vax” reso noto dal programma ‘La Zanzara’

- Advertisement -

AgenPress – Maurizio Buratti, il “no vax” 61enne di Mantova noto per le sue partecipazioni alla trasmissione radiofonica di Radio 24 La Zanzara è morto all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana.

A tradire il commentatore del noto programma quel Covid di cui aveva sempre negato l’esistenza, vantandosi anche di essere entrato in un supermercato di Mantova quando già era preda della malattia. Di professione carrozziere, era stato ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale veronese in gravi condizioni, ma non aveva mai fatto marcia indietro sulle sue convinzioni.

La notizia del decesso è stata diffusa da David Parenzo, conduttore del programma radiofonico, su Twitter. “È morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini.