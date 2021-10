Covid. Nel Regno Unito oltre 30mila contagi. 99% variante Delta importata dall’India

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Sono 31.772 pi contagi, ma calano leggermente rispetto agli oltre 32.000 di ieri, i casi di Covid censiti nel Regno Unito e alimentati ormai sull’isola al 99% dalla variante Delta importata dall’India. Lo certificano, su 1,1 milione di tamponi, i dati ufficiali diffusi oggi, giornata clou della finale degli Europei di calcio fra Italia e Inghilterra, aperta a Wembley a oltre 65.000 spettatori. Mentre l’effetto attribuito ai vaccini (con oltre 80,6 milioni di dosi somministrate) mantiene a livelli più bassi l’incremento dei ricoveri e soprattutto quello dei morti, calati anzi a 26 dai 34 registrati ieri.

In totale, secondo quest’ultimo aggiornamento riferito a ieri sera, i vaccini inoculati nel Regno Unito sono saliti a quasi 80 milioni e 650.000. In proporzione, il 66% della popolazione adulta over 18 dell’isola ha ora ricevuto entrambe le dosi, mentre l’87,1% (quasi 46 milioni di persone in cifra assoluta) ha ricevuto almeno la prima.