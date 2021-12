Covid. Nelle ultime 24 ore 28.064 positivi e 123 morti, tasso di positività al 4%. 953 ricoverati in terapia intensiva

- Advertisement -

AgenPress – Nelle ultime 24 ore si sono registrati 28.064 nuovi casi, a fronte di 697.740 tamponi effettuati. 123 i decessi. Ieri i casi erano stati 28.632 con 120 decessi e 669.160 tamponi. Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) scende al 4%, contro il precedente 4.3%.

Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 8.529 pazienti, con un aumento di 86 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 953, con un aumento di 30 unità. In isolamento domiciliare si trovano 338.943 persone, 15.418 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.881.836 persone, in aumento di 12.430 unità. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 347.472 casi, cioè 15.504 in più rispetto all’ultimo rilevamento.

I deceduti sono 123 nelle ultime 24 ore per un totale di 135.544 vittime del Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 5.364.852 (+28.064). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 697.740, cioè 28.58 in più rispetto al giorno precedente.