Covid. Oltre 50% popolazione vaccinata. Bernardo, niente stipendio ai medici non lo fanno

AgenPress – Il totale delle persone vaccinate in Italia (persone che hanno completato il ciclo vaccinale) sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. E’ quanto emerge dall’ultimo Report del governo, con i dati aggiornati a questa mattina.

Il totale delle dosi vaccinali somministrate in Italia è 62.123.241. Per quanto riguarda il rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate si va dall’88% di Calabria e Liguria al 96% della Lombardia.

Sui vaccini “c’è la libertà personale, salvo alcune categorie come quella dei sanitari che non possono esimersi dall’eseguire il vaccino, non solo per se stessi e per le famiglie, ma per gli altri che si vedono negli ambulatori”, di questo è convinto il candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo, primario di Pediatria al Fatebenefratelli che ha sottolineato “l’importanza” per tutti, anche i giovani, “di vaccinarsi” contro il Covid a Buongiorno Lombardia su Telelombardia.

“Ritengo che i medici debbano tutti essere vaccinati. Chi non lo è sta a casa. E’ molto semplice. A me non interessa stipendio o no però ritengo che se uno non lavora per decisione personale non di malattia, non deve comunque essere pagato perché quelli sono soldi pubblici”.