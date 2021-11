Covid. Oms, 500mila morti entro marzo senza misure urgenti. In Italia 11.555 positivi, 49 decessi

- Advertisement -

AgenPress – In Europa ci potrebbero essere altri 500.000 morti di Covid entro marzo se non vengono prese misure urgenti, ha avvertito l’Oms. Il direttore per l’Europa Hans Kluge, riporta il Guardian, ha detto di essere molto preoccupato per la nuova ondata di contagi e ha lanciato un appello per l’aumento delle vaccinazioni, anche se, ha aggiunto, l’obbligo vaccinale deve essere un’opzione estrema.

Sono 11.555 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 10.544. Sono invece 49 i decessi in un giorno. Ieri erano state 48.

Sono 143.401 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 6.271 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.915.981, i morti 133.131. I dimessi e i guariti sono invece 4.639.449, con un incremento di 5.220 rispetto a ieri.